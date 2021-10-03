Главред «Комсомольской правды» о происходящем с газетой в Беларуси: это уже не какое-то недоразумение, а произвол

Главред «Комсомольской правды» о происходящем с газетой в Беларуси: это уже не какое-то затянувшееся недоразумение, а произвол

Произволом назвал происходящее в Беларуси с «Комсомольской правдой» главный редактор этого российского издания Владимир Сунгоркин.

Владимир Сунгоркин. Фото: Twitter.

«Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с «Комсомольской правдой», — это просто такой… Наверное, самое точное слово — произвол», — сказал Сунгоркин в эфире Радио «КП».

«Чем он вызван, я не понимаю, — продолжил он. — Зачем нужно такие резкие, агрессивные мероприятия проводить с «Комсомольской правдой» в Белоруссии», которая, на мой взгляд (и не только на мой взгляд, и власти Белоруссии это раньше признавали), вполне корректно себя ведет, вполне корректно информационно освещает все, что происходит в Белоруссии в последние месяцы. Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку».

«Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем, и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии» заблокирован», — отметил главред.

По его словам, сайт газеты был самым популярным сайтом в стране последние месяцы. «На него заходило ежедневно более 300 тыс. человек. Возможно, это раздражало власти республики. Потому что я с удивлением и с прискорбием обнаружил, что когда заблокировали наш сайт, даже в государственных СМИ Белоруссии это было встречено таким дружным ликованием, что наконец-то популярный сайт заблокирован! В общем, совершенно все было странно для меня», — заявил Сунгоркин.

Еще одной причиной случившегося он видит «в целом очень нервную ситуацию в политической жизни Белоруссии». «Они готовятся к референдуму, они готовятся к принятию новой Конституции и достаточно нервно относятся к тому, что в информационном поле Белоруссии существует некий информационный канал, «Беларусь-КП», который ими напрямую не контролируется. В принципе там идет такое строительство осажденной крепости, в Белоруссии сейчас. Я думаю, это все тоже повлияло», — сказал Сунгоркин.

Геннадий Можейко. Фото: ej.by.

2 октября стало известно о задержании корреспондента издания Геннадия Можейко — автора интервью с одноклассницей минского айтишника Андрея Зельцера. 28 сентября тот убил сотрудника КГБ, который вместе с группой силовиков ворвался в его квартиру в рамках рейда в поисках лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Одноклассница охарактеризовала Зельцера, которого убили ответным огнем, положительно. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа. Газета, с августа прошлого года лишенная возможности реализовываться через государственную систему распространения, начала также испытывать трудности и с продажами в торговых точках, с которыми были заключены соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

2 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной «по вопросам функционирования» в стране «Комсомольской правды».

«Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды» в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — заявила Захарова.

Можейко находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщила московская редакция издания. Днем 1 октября в квартире по месту жительства журналиста прошел обыск. По словам матери Геннадия, обыск проводили сотрудники КГБ, он длился около двух с половиной часов. В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти). Изъяли флэш-накопители, наклейки, значки.

Самого Можейко во время обыска дома не было. «Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве», — сообщила мать журналиста. По другим данным, он находился в Беларуси.