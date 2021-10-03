Арина Соболенко подхватила коронавирус и не поедет на турнир в Индиан-Уэллсе

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Первая ракетка Беларуси заразилась коронавирусом и не выступит на престижном турнире в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает TEAM BY со ссылкой на официальную страницу Арины Соболенко в соцсетях.

 

Арина Соболенко. Фото: noc.by.

 

Соболенко является действующим победителем (2019 года) этого турнира в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс.

Из других белорусок в парном разряде соревнования ранее выигрывала Наталья Зверева вместе с Линдсей Девенпорт (США).

В одиночном разряде в 2012 и 2016 годах побеждала другая прима белорусского тенниса — Виктория Азаренко.

В 2021 году турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом более 8,7 млн долларов стартует 6 октября.
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Тэги: теннис турнир в США коронавирус Персона: Арина Соболенко Элизе Мертенс Наталья Зверева Линдсей Девенпорт Виктория Азаренко Город: Индиан-Уэллс

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