Этой ночью на площади Богушевича в Минске «БМВ» протаранил вентиляционную шахту

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В ночь на 3 октября автомобиль с пятью пассажирами попал в ДТП на площади Богушевича в Минске.

 

Фото: t.me/gaiminsk.

 

Около 01:00 19-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ» и двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича, не справился с управлением. Машина наехала на бордюрный камень, после чего ее вынесло за пределы проезжей части. А завершилось все мощным ударом — «БМВ» протаранил вентиляционную шахту.

Как сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель и пятеро пассажиров с травмами доставлены в медицинское учреждение, автомобиль получил механические повреждения,.
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Тэги: ДТП травмы Город: Минск

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