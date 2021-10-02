Moody's изменило прогноз по Беларуси со «стабильного» на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте на уровне B3. Вместе с тем прогноз по Беларуси изменен со «стабильного» на «негативный», говорится в пресс-релизе агентства.

Как поясняет Moody's, первым фактором, повлиявшим на решение изменить прогноз по Беларуси на негативный, является ужесточение санкций, которое увеличивает риски для рефинансирования долга, в частности, учитывая ограниченный доступ Беларуси к источникам внешнего финансирования. Кроме того, Moody's ожидает, что зависимость Беларуси от России в плане экономической и финансовой поддержки будет и дальше увеличиваться из-за ужесточения санкций.

Хотя точное влияние санкций в конечном итоге будет зависеть от того, в какой степени Беларусь сможет смягчить последствия за счет усиления поддержки со стороны других рынков, таких как Россия, Moody's учитывает баланс рисков для экономических и бюджетных показателей Беларуси и, следовательно, для рефинансирования. «Кроме того, продолжающаяся напряженность Беларуси в отношениях с Западом увеличила вероятность введения дополнительных ограничений (ЕС указал, что начал подготовку пятого пакета санкций), при этом перспективы отмены существующих мер невелики», — отмечают аналитики.

Moody's ожидает, что Беларуси потребуется финансировать свой значительный бюджетный дефицит, несмотря на ограниченный доступ к новым источникам финансирования. Ухудшение экономической ситуации скажется на налоговых поступлениях и, в частности, на доходах от внешнеэкономической деятельности. Кроме того, потенциальная необходимость финансово поддерживать крупный госсектор, особенно те госпредприятия, на которые распространяются более строгие санкции, также может оказать давление на бюджет в ближайшие годы. Moody's прогнозирует дефицит бюджета в размере 2,6% ВВП в 2022 году после аналогичного исполнения бюджета в 2021 году, и дефицит может стать значительно большим, если материализуются риски ухудшения ситуации, связанные с ужесточением санкций.

В то же время, как отмечают аналитики, доступ Беларуси к западным финансовым рынкам фактически закрыт после введения финансовых санкций со стороны ЕС и Великобритании, которые ограничивают доступ Беларуси к их рынкам капитала для получения новых суверенных долгов и займов. В феврале 2023 года Беларуси также предстоит погашение еврооблигаций на 800 миллионов долларов, что увеличит ее финансовые потребности в ближайшие годы. «Негативный прогноз отражает риск того, что Беларусь может столкнуться с гораздо большей потребностью в заемных средствах на фоне ограниченных источников финансирования с учетом неопределенного воздействия условий ужесточения санкций на экономику и бюджет. Более жесткие экономические и финансовые ограничения, введенные Западом, также увеличат зависимость Беларуси от России, де-факто основного источника финансирования Беларуси», — поясняют аналитики.

Второй причиной решения присвоить негативный прогноз Moody's называет ограниченные валютные резервы Беларуси, которые повышают риски внешней уязвимости и снижают способность суверенного государства противостоять дальнейшим потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности. Дефицит счета текущих операций Беларуси и значительные выплаты по долгу государственного сектора в ближайшие годы будут по-прежнему оказывать давление на уровни резервов страны. В свою очередь, дальнейшее существенное сокращение валютных резервов приведет к заметному ухудшению и без того повышенной внешней уязвимости Беларуси и вызовет негативное кредитное давление.

На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ четыре валюты продемонстрировали рост .

В январе—сентябре 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,74% (с 2,5789 до 2,5083).

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