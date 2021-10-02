Официально: в Беларуси зафиксирован новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1998 пациентов с COVID-19 — это новый суточный рекорд, выписано 1338 человек.

По данным Министерства здравоохранения, за сутки умерло 15 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

1 октября пресс-служба сообщила о 1993 новых случаях коронавируса, 30 сентября — о 1989, 29-го — о 1993, 28-го — о 1955, 27-го — о 1946, 26-го — о 1974, 25-го — о 1987, 24-го — о 1994, 23 сентября — о 1973.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 542 077 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 521 362 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4174 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 35 647 тестов на коронавирус (днем ранее — 39 117). Всего в стране проведено 8 574 094 теста.