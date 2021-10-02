Журналиста Геннадия Можейко держат в ИВС на Окрестина

Журналист «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадий Можейко находится в следственном изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщает московская редакция издания на своем сайте www.kp.ru.

Фото со страницы Геннадия в соцсети

Днем 1 октября в квартире по месту жительства журналиста прошел обыск. По словам матери Геннадия Ирины, обыск проводили сотрудники КГБ, он длился около двух с половиной часов. В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти). Обыск проводили 7 человек. Также вместе с ними были двое понятых (сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице). Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года. Все было вежливо, рассказала мать журналиста.

Геннадия Можейко во время обыска дома не было. Предположительно в это время он находился на территории России. «Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве», — сообщила мать журналиста.

Ночью с 1 на 2 октября ей позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.