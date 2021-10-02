Еще 669 нелегалов со стороны Беларуси не впустили в страны ЕС

В первый день октября в страны Европейского союза не впустили 669 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу с белорусской территории.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что за минувшие сутки зафиксирована рекордная 601 попытка нелегального проникновения мигрантов со стороны Беларуси. Задержали 29 иностранцев — граждан Ирака (23), Ирана (3), Анголы (2), Конго (1). Кроме того, за пособничество в незаконном переходе границы задержали двух граждан Украины, двух граждан Сирии и граждан Молдовы.

По данным ведомства, на сегодняшний день в охраняемых центрах для иностранцев в Польше пребывает 1.490 человек, почти половина из них — 735 — граждане Ирака. «Только 44% иностранцев, находящихся в центрах, обратились за международной защитой на территории Польши», — отметили в польской погранслужбе.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что 1 октября в страну не впустили 84 нелегальных мигранта. Попытки незаконного пересечения фиксировались на участках границы, относящихся к Игналинскому, Шальчининкскому, Варенскому и Лаздияйскому районам.

Информационный портал TVNET.lv со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии сообщил, что 1 октября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 13 иностранцами.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

На встрече с представителями силового блока 27 сентября Александр Лукашенко в очередной раз назвал обвинения в гибридной атаке против ЕС «чепухой» и заявил, что страны Запада сами виноваты в возникшем миграционном кризисе.

В интервью CNN (полная версия которого размещена 2 октября на YouTube) на вопрос, не использует ли он мигрантов в качестве мести Евросоюзу за санкции против Беларуси, Лукашенко ответил, что не считает необходимым мстить ЕС и не собирается этого делать.

«Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня за безумца считаете? У меня центральноевропейская страна, небольшая по размеру. Всего 210 тысяч квадратных километров. Я что, десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек? В Евросоюзе 500 миллионов человек проживает. Я не думаю, что вы считаете меня безумцем, в противном случае вы бы сюда не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить», — заявил Лукашенко.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: