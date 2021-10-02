«Белорусского штамма не было, а английский бродит до сих пор по Европе». Лукашенко обвинил Запад в порождении нового вируса

Александр Лукашенко считает, что Беларусь успешнее преодолевает пандемию коронавируса, чем это делают страны Запада. Об этом он заявил, отвечая на вопрос обозревателя CNN Мэтью Чанса.

«Вы сказали, что я несерьезно воспринял этот мировой психоз? Подтверждаю, это действительно психоз. Это и сейчас происходит в мире. Мы слишком ушли при решении каких-то других вопросов от лечения людей, от защиты людей. Особенно у вас на Западе: в Америке, в Великобритании», — заявил Лукашенко в интервью CNN, полная версия которого размещена 2 октября на YouTube.

«Белорусского штамма, кстати, не было, а английский штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы фактически породили новый вирус. Поэтому не надо кивать на нас», — дополнил он.

«Что касается наших смертей, так у нас 6—8 человек в сутки погибает с подозрением на ковид. И мы все у патологоанатомов проверяем, и не всегда это подтверждается. В Соединенных Штатах Америки тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим? На Западе вы у себя провалили лечение людей. Вам не нравится наш белорусский путь лечения людей, но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным — мы не объявляли локдаунов. Почему вы сейчас не объявляете локдаун? Значит, вы подтверждаете наш метод, что он правильный», — сказал Лукашенко.

«Мы пользуемся вакцинами многих стран, собственную вакцину изобрели. Сейчас начинаем ее производить. Мы обеспечили лекарствами всех людей, средствами защиты. Это разве не серьезное отношение? Но вам хочется сказать, что вот этот диктатор Беларуси — безумец, что он людей не лечит. Я еще больше погружен в это, чем вы, на Западе, все вместе взятые руководители. Более того, не знаю, переболели ли вы, но я перенес эту болезнь и знаю, что это за болезнь. Понимаете? Поэтому у меня и лично есть основания делать определенные выводы и советовать людям. А то, что я сказал, что вы можете выпить 100 грамм и в баню сходить, — так это норма. Мы же цивилизованные люди — это же в шутку было сказано. А вы начали хватать, что Лукашенко так лечит людей — водкой и баней. Это была шутка», — заявил он.

«Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она дает единый протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно. Дай бог, чтобы все закончилось, как сейчас, чтобы не было хуже. Поэтому не надо меня обвинять — это фейки. Все, что вы сказали, — это фейки, полученные из интернета. Стыдно для такого канала», — подчеркнул Лукашенко.