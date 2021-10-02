Поврежденный пожаром костел в Будславе накрыли временной крышей

Поврежденный пожаром костел Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район) накрыли временной крышей, сообщает портал Римско-католического костела со ссылкой на настоятеля будславского прихода ксендза Дмитрия Дубовика.

«Мы сделали необходимую проектную документацию, в соответствии с ней установили стропильную систему и накрыли базилику временной крышей, — сообщил священник. — Новые стропила — это металлические фермы, которые не только несут крышу, но и являются своеобразными стяжками для сводов в верхней части здания. Предыдущие стропила из дерева такой дополнительной функции не выполняли, они просто опирались на стены. Кроме того, они стояли чаще, а металлические фермы дают возможность уменьшить количество материала, что заметно облегчило общий вес конструкции».

«К зиме мы накрыли костел временной крышей из оцинкованного профилированного настила. Сделать капитальную новую крышу из меди не удалось по двум причинам: не хватало времени и средств. Для медной кровли, которая, кстати, очень дорого стоит, понадобится также деревянная обрешетка, и уже на нее будет настилаться черновая крыша и медь. Пока нашей задачей было накрыть свод, и так сильно пострадавший от воды во время тушения пожара и сильных дождей, которые часто шли в этом году. С этой задачей мы, слава Богу, справились. Поэтому сейчас уже отпала необходимость в сделанных нами вначале специальных приспособлениях, которые по рукавам отводили воду со сводов, и они были разобраны, после чего мы почистили карнизы», — добавил он.

Ксендз Дмитрий поблагодарил «жертвователей, тех, кто собирал средства, волонтеров, которые помогали разбирать завалы, убирали мусор и делали много другой полезной и нужной работы, а также строителям, которые работают на костеле без выходных, вахтовым методом». «Надеюсь, что к торжеству Всех Святых (1 ноября. — БелаПАН.) мы начнем молиться в костеле», — сказал настоятель будславского прихода.

Как сообщалось, пожар в национальном санктуарии случился 11 мая. Крыша костела обвалилась, икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести. В тот же день Конференция католических епископов Беларуси обратилась за помощью в сборе средств на восстановление костела.

12 мая была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению будславского костела. Тогда же было получено разрешение на разбор остатков кровли.

В конце мая — начале июня костелу сделали черновую временную крышу, в святыне провели систему отвода дождевой воды. Подготовительная работа к установке более основательной временной крыши началась в августе.

На сайте будславского прихода сообщается, что на восстановление костела было собрано 1 млн 55,703 тыс. рублей.

Вместе с тем возглавляющий упомянутую комиссию вспомогательный епископ Минско-Могилевской архидиоцезии Александр Яшевский на пресс-конференции 26 мая говорил, что установка постоянной крыши костела может стоить около 2,2 млн рублей. Тогда же он отмечал, что планируется не только вернуть святыне крышу, но и восстановить храм в целом.

«Это тоже немалые суммы, ведь это фрески, алтари, укрепление стен, гидроизоляция, которая также необходима. Работы очень много. Это работа на годы, это может быть перспектива нескольких лет, пяти лет, даже больше. Средства будут большие. Сколько миллионов евро, трудно сказать, но это будут немалые деньги», — констатировал католический иерарх.

11 мая в будславском костеле случился пожар , в результате которого у костела обвалилась крыша . Святыню и имущество удалось вынести. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела.

Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины возгорания назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.