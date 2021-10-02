Лукашенко в интервью CNN: вы меня за безумца считаете?

Александр Лукашенко не считает необходимым мстить Европейскому союзу и не собирается этого делать. Об этом он заявил, отвечая на вопрос обозревателя CNN Мэтью Чанса, не использует ли Лукашенко мигрантов в качестве мести ЕС за санкции против Беларуси.

Фото пресс-службы президента

«Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня за безумца считаете? У меня центральноевропейская страна, небольшая по размеру. Всего 210 тысяч квадратных километров. Я что, десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек? В Евросоюзе 500 миллионов человек проживает. Я не думаю, что вы считаете меня безумцем, в противном случае вы бы сюда не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить», — заявил Лукашенко в интервью CNN, полная версия которого размещена 2 октября на YouTube.

«Слушайте, мы жили без Европейского союза и еще много лет проживем. Кроме вас, мир огромен, пусть он тесен, но огромен. И то, что нам надо продать (главный вопрос — продать то, что мы производим), все элементарно может потребить одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай — наши друзья, мы там продадим еще что-то. Мы продадим в Турции, Иране, Пакистане, Индии. У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», — заверил Лукашенко.

«Поэтому мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу. Не собираюсь. Это вы им мстите, ваша страна (Великобритания. — БелаПАН.). Зачем вы вышли из Европейского союза? Потому что надо было отомстить. А я мстить не собираюсь», — подытожил он.