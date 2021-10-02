Правозащитники: задержан журналист «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадий Можейко

Правозащитникам стало известно о задержании журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадия Можейко, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

При этом правозащитники пока не располагают достоверной информацией о времени и месте задержания журналиста, а также о том, где он сейчас находится. Как пишет «Весна», задержание связано со статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера положительно отозвалась о нем. Под этим текстом стояло авторство Геннадия Можейко.

Доступ к сайту «Комсомольской правды» в Беларуси» заблокировало на этой неделе Министерство информации. В ведомстве заявили, что причиной этому стали публикации, «способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».

В свою очередь главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что сайт заблокировали из-за заметки о погибшем в перестрелке с правоохранителями в Минске Андрее Зельцере, который 28 сентября смертельно ранил сотрудника КГБ и был убит ответным выстрелом.

При этом Сунгоркин подчеркнул, что публикация в первоначальном варианте, повлекшем реакцию госорганов, пробыла на сайте три минуты — с 22.04 до 22.07. «В течение трех минут редактор увидел, что заметка не совсем отвечающая нынешним представлениям о всей этой истории, ее переделал, заменил заголовок», — сказал Сунгоркин в эфире радио «Комсомольская правда».

Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ, заявил 1 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля.