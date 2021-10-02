Колесникова: я невиновна и ни о каком прошении о помиловании не может быть и речи

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Политзаключенная Мария Колесникова заявила, что не собирается просить прошение о помиловании.

«Я невиновна и ни о каком прошении о помиловании не может быть и речи», — заявила Колесникова в письменных ответах на вопросы РБК.

Она утверждает, что представители власти неоднократно предлагали ей пойти на сделку, в том числе дать интервью телевидению, чтобы сократить срок или взамен на свободу, но она каждый раз отказывалась.

«Предложения семье покинуть Беларусь, написать прошение о помиловании, письма, сняться в кино и быть на свободе — это свидетельства того, что власть не понимает, что проблема не во мне и в Максиме [Знаке], проблема в том, что власть утратила легитимность, доверие в глазах белорусов», — говорит она.

Колесникова уверена, что это «не решить ни репрессиями, ни фильмами» и что «банде наперсточников веры нет и быть не может, раз даже в такой ситуации они неспособны к честной игре».

6 сентября Минский областной суд признал Колесникову виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и приговорил к 11 годам тюрьмы. Одновременно суд приговорил Знака к 10 годам заключения, признав его виновным в создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

Оглашение резолютивной части приговора стало единственной открытой частью закрытого судебного процесса. К зданию суда сегодня пришло много людей, перед крыльцом образовалась очередь. В зал пустили лишь адвокатов и родственников Колесниковой и Знака.

Оба политзаключенных обжаловали свои приговоры.

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Мария Колесникова

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