Что случилось с валютой

Ушедшая рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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Свои позиции укрепили:

доллар на 0,0148 пункта (с 2,5002 до 2,515 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0243 пункта (с 3,4289 до 3,4532 белорусского рубля за 100 российских);

гривна на 0,0835 пункта (с 9,3592 до 9,4427 белорусского рубля за 100 гривен).

Упали:

евро на 0,0198 пункта (с 2,934 до 2,9142 белорусского рубля);

злотый на 0,0187 пункта (с 6,3682 до 6,3495 белорусского рубля за 10 злотых).

На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ четыре валюты продемонстрировали рост .

В январе—сентябре 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,74% (с 2,5789 до 2,5083).

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