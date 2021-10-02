Генсек Совета Европы обеспокоена ликвидацией БХК

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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с ликвидацией Белорусского Хельсинкского комитета.

30 сентября Верховный суд (судья Валентина Кулик) удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации БХК. Решение не может быть обжаловано в апелляционном порядке.

«Очень обеспокоена сообщениями о том, что Верховный суд Беларуси на этой неделе ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет — одну из старейших неправительственных организаций, защищающих права человека в стране и являющуюся частью глобального Хельсинкского движения», — цитирует Пейчинович-Бурич пресс-служба Совета Европы, сообщение которой поступило в БелаПАН.

Генсек организации подчеркнула, что БХК является давним партнером Совета Европы и много лет участвует в его программах вместе с белорусскими властями.

«Это сотрудничество было очень полезным для Беларуси и ее граждан, — сказала Пейчинович-Бурич. — Активное и независимое гражданское общество имеет решающее значение для построения и поддержания устойчивого государства, основанного на правах человека, демократии и верховенстве закона».

Представитель СЕ призвала белорусские власти обеспечить продолжение работы БХК «в условиях полной безопасности, спокойствия и без каких-либо препятствий».

На своей странице в «Твиттере» Пейчинович-Бурич также осудила массовые задержания, которые произошли в стране в последние два дня.

«Мы очень обеспокоены последними сообщениями о репрессиях в Беларуси. Власти, похоже, все дальше отходят от общеевропейских стандартов демократии, прав человека и верховенства закона», — отметила она.

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», за последние два дня задержано более 80 человек. Основная часть задержаний, отметили правозащитники, связаны с комментариями, касавшимися гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и минчанина Андрея Зельцера во время перестрелки в столичной квартире 28 сентября.

Вечером 29 сентября в провластных телеграм-каналах начали появляться видеозаписи, на которых люди дают признательные показания и извиняются за публикацию комментариев о погибшем сотруднике КГБ.

За публикацию интервью с одноклассницей Зельцера, который, по неофициальной информации, застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным выстрелом, Министерство информации заблокировало сайт газеты «Комсомольская правда» в Беларуси». В интервью женщина положительно охарактеризовала Зельцера и сказала, что «он всегда был за правду».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего претендента на пост президента и экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало за его комментарий о перестрелке — по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси; наказание — от двух до семи лет лишения свободы). Цепкало находится за границей.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели сотрудника. По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении. Ответным огнем стрелявший уничтожен, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: Беларусь-Совет Европы БХК Персона: Мария Пейчинович-Бурич

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