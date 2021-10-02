Президент Грузии о возможном помиловании Саакашвили: нет и никогда

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на вопрос о возможном помиловании экс-главы государства Михаила Саакашвили, которого накануне задержали в Тбилиси .

Фото пресс-службы президента Грузии

«Для президента Грузии действительно неприятно, когда бывшего президента задерживают перед камерами, но этого требует право и верховенство закона, и все едины перед законом! Многие сегодня спрашивают: собирается ли президент его помиловать? Ответ один, простой и окончательный — нет и никогда», — приводит newsgeorgia.ge слова Зурабишвили.

Она добавила, что правительство Саакашвили «попирало права человека, свободный бизнес и закон». А сама она в то время «боролась с режимом», надеясь, что когда-нибудь справедливость восторжествует».

По оценке Зурабишвили, Саакашвили «пытался подорвать авторитет правоохранительных органов», когда въехал в страну «в нарушение закона». Глава государства уверена, что таким образом экс-президент рассчитывал «посеять дестабилизацию».