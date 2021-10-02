Нацбанк зафиксировал снижение инфляционных ожиданий населения

В сентябре текущего года большинство населения Беларуси ожидало, что цены на потребительском рынке в ближайшие месяцы будут расти так же интенсивно, как сейчас, либо быстрее. Это следует из материалов, опубликованных Национальным банком.

Анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проводимого с ноября 2017 года опроса респондентов (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства (с ноября 2017 года в опросах участвовало 1 тыс. респондентов,с мая 2018 года — 2 тыс.).

Начиная с 2021 года опросы проводятся четыре раза в год: в марте, июне, сентябре и декабре. Их результаты публикуются в апреле, и.юле, октябре и январе.

Согласно исследованию, в минувшем месяце 54,3% респондентов считали, что цены выросли очень сильно, 34,6% — умеренно, 9,5% — незначительно.

Ощущаемый населением уровень инфляции в сентябре составил 13,8% против 14,6% в июне.

По поводу инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев 64,2% опрошенных заявили, что, по их мнению, цены будут расти так же интенсивно, как сейчас, 20,4% — быстрее, чем сейчас, 13,1% — медленнее.

Ожидаемый уровень инфляции в сентябре составил 13,3% против 14,7% в июне.

По данным Белстата, потребительские цены на товары и услуги в августе по сравнению с июлем выросли на 0,2%, с декабрем 2020 года — на 6,1% при официальном годовом 5-процентном прогнозе.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,1% по сравнению с июлем и подорожали на 5,6% по сравнению с декабрем минувшего года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7% по сравнению с июлем и на 7,4% по сравнению с декабрем 2020 года. Услуги за месяц стали дороже на 0,1%, по сравнению с декабрем прошлого года — на 5,3%.

По росту потребительских цен в январе—августе 2021 года Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики. Впереди оказались Грузия (11,2%), Кыргызстан и Украина (по 6,2%), позади — Казахстан, Эстония (по 5,8%), Азербайджан, Литва (по 5%), Таджикистан, Узбекистан (по 4,8%), Россия (4,69%), Молдова (4,29%), Латвия (4,1%) и Армения (3,7%). Туркменистан последние годы не обнародует данные об инфляции.

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