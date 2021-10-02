Депутат Белоконев: белорусские власти слишком мягко поступают со своими оппонентами

Белорусские власти «слишком мягко поступают» со своими оппонентами, которые «действуют вне рамок закона», заявил в интервью представителям государственных СМИ председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, бывший первый замминистра обороны генерал-майор Олег Белоконев, комментируя произошедшую в Минске 28 сентября перестрелку, в результате которой были убиты сотрудник КГБ и работник IT-сферы.

Олег Белоконев. Фото из архива Минобороны

«Беспрецедентный случай такого цинизма, жестокости, — заявил Белоконев в эфире телеканала СТВ. — Ведь даже по видео видно, что эти люди готовились и человек настроен был стрелять. Он прекрасно понимает, что он делает, для чего он это делает, все это кидалось в стрим. Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала… Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненый или убитый в то время. И она спокойно все это снимает».

«Где, в каких семьях воспитывались эти люди? Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными, — сказал Белоконев. — Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного двадцать, сто — чтобы не было повадно никому. Может быть, грубо, но искренне».

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.

Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Генпрокуратура сообщила, что провела проверку по факту применения сотрудниками КГБ огнестрельного оружия, повлекшего смерть мужчины.

«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.

Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.