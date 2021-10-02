Депутат Белоконев: белорусские власти слишком мягко поступают со своими оппонентами
Белорусские власти «слишком мягко поступают» со своими оппонентами, которые «действуют вне рамок закона», заявил в интервью представителям государственных СМИ председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей,
«Беспрецедентный случай такого цинизма, жестокости, — заявил Белоконев в эфире телеканала СТВ. — Ведь даже по видео видно, что эти люди готовились и человек настроен был стрелять. Он прекрасно понимает, что он делает, для чего он это делает, все это кидалось в стрим. Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала… Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненый или убитый в то время. И она спокойно все это снимает».
«Где, в каких семьях воспитывались эти люди? Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными, — сказал Белоконев. — Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного двадцать, сто — чтобы не было повадно никому. Может быть, грубо, но искренне».
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.
Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.
Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Генпрокуратура сообщила, что
«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.
Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.