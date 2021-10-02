Атмосферный фронт и область повышенного атмосферного давления накрыли страну
Погоду на территории северо-запада страны будет формировать атмосферный фронт, а на юго-востоке — область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +14..+16°C;
- Витебск +13..+15°C;
- Гомель +14..+16°C;
- Гродно +11..+13°C;
- Могилев +13..+15°C;
- Минск +11..+13°C.