Атмосферный фронт и область повышенного атмосферного давления накрыли страну

/ Общество
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Погоду на территории северо-запада страны будет формировать атмосферный фронт, а на юго-востоке — область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +14..+16°C;
  • Витебск +13..+15°C;
  • Гомель +14..+16°C;
  • Гродно +11..+13°C;
  • Могилев +13..+15°C;
  • Минск +11..+13°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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