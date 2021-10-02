Литва осудила ликвидацию Белорусского Хельсинкского комитета

МИД Литвы осудил ликвидацию Белорусского Хельсинкского комитета.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Беззаконие, пытки, шантаж, репрессии и преследования стали обычной практикой белорусского режима… Призываем уважать права человека и основные свободы, соблюдать международные обязательства страны», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

30 сентября Верховный суд (судья Валентина Кулик) удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации БХК . Решение не может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В начале сентября Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы правозащитной организации на письменное предупреждение Министерства юстиции о якобы допущенном БХК нарушении. Для Белорусского Хельсинкского комитета это второе предупреждение за год, что является основанием для закрытия организации.

Как отмечал БХК, единственным основанием для вынесения ему письменного предупреждения стало непредставление части запрошенных Минюстом документов до 16 июля. При этом, подчеркивала правозащитная организация, в офисе БХК 14 июля был проведен обыск, офис — опечатан. «Запрошенные документы находились в опечатанном офисе, их непредставление было обусловлено исключительно объективными обстоятельствами, не зависящими от правозащитников», — говорилось в сообщении.

Крупнейшие международные правозащитные организации, в числе которых Amnesty International, Международная федерация прав человека (FIDH), Front Line Defenders и другие, а также совет Московской Хельсинкской группы в сентябре обратились к Минюсту Беларуси с призывом отозвать иск о ликвидации БХК, чтобы «не допустить прекращения важной работы в интересах защиты прав всех людей в Беларуси».

БХК считает решение Верховного суда «очевидно неправосудным».