Пенсионер погиб под колесами своего мотоблока в Клецком районе

Пенсионер погиб под колесами мотоблока, на котором приехал за грибами, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Иллюстративное фото. Источник: profi-shtenli.by

Инцидент произошел утром 30 сентября в лесу возле агрогородка Морочь. Установлено, что 83-летний местный житель поехал на мотоблоке в лесной массив, расположенный неподалеку. Перед этим он сообщил жене, что вернется через полчаса сбора грибов. Прождав супруга целый час, женщина начала беспокоиться и поехала на велосипеде в лес, где обнаружила мужа лежащим под колесами мотоблока.

По предварительной информации, пенсионер пытался завести мотоблок, а транспорт находился на передаче и сбил мужчину, подмяв его под колеса.