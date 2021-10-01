У видеооператора Егора Комаровского прошел обыск по делу о терроризме

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У белорусского видеооператора Егора Комаровского, который сотрудничал с Deutsche Welle, 1 октября прошел обыск по уголовному делу. Об этом DW сообщил отец журналиста Сергей Комаровский. По его словам, в постановлении об обыске указаны статьи уголовного кодекса «Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества», а также — «Акт терроризма».

В процессе обыска на квартире у видеооператора в Минске изъяли всю технику, включая ноутбук, видеокамеры, записывающие устройства и карты памяти, а также удостоверение внештатного сотрудника Deutsche Welle. Вместе с тем, как отметил отец Комаровского, официально ни подозрение, ни обвинение по уголовному делу Егору пока не предъявлены.

В настоящее время Егор Комаровский находится в ИВС на Окрестина. Он был задержан вечером 28 сентября в Минске, о чем успел сообщить родственникам. На следующий день его приговорили к 14 суткам административного ареста за «хулиганство». Обстоятельства ареста и что действительно послужило причиной ареста, близким Комаровского и его адвокату доподлинно неизвестны.
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Тэги: обыск МВД Deutsche Welle Персона: Егор Комаровский

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