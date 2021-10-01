Два МАЗа столкнулись в Оршанском районе

В Оршанском районе перевернулся грузовик, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла днем 1 октября на пересечении трассы граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины и автодороги Андреевщина — граница Дубровенского района. По информации инспекторов, здесь столкнулись два грузовика МАЗ, от удара один из них опрокинулся на бок.

В перевернувшемся автомобиле оказался зажат 43-летний водитель. Мужчину из кабины доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.