Из Литвы выпроводили 176 мигрантов, пришедших с белорусской территории

Из Литвы добровольно либо принудительно отправлено 176 нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси, сообщило МВД балтийской страны.

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Отмечается, что на этой неделе в Литву прибыла делегация иракских дипломатов, которая помогла оформить документы на возвращение 63 мигрантов. Дипломаты намерены посетить все места размещения соотечественников, чтобы обсудить юридические и финансовые аспекты репатриации. Для желающих вернуться домой мигрантов литовские власти покупают авиабилеты и поощряют суммой в размере 300 евро.

«Мы максимально тесно сотрудничаем с Ираком, чтобы вернуть его граждан на родину. Мы понимаем, что люди, решившие нелегально въехать в Европейский союз, были введены в заблуждение белорусским режимом, но наша цель — остановить такие действия. Мы делаем все, чтобы закрыть путь нелегальной миграции через Литву. Незаконное пересечение границы недопустимо. Те, кто находится в реальной опасности, могут обратиться за помощью на законных основаниях», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

По информации МВД, обработано 690 ходатайств нелегалов о предоставлении убежища — ни одно не удовлетворено. Всего зарегистрировано 2804 таких ходатайства. С начала года на территории Литвы возле белорусской границы задержано 4169 мигрантов, в том числе 2810 граждан Ирака. За весь 2020 год на этом участке литовской границы был перехвачен 81 мигрант, или в 51 раз меньше.

Сообщается также, что все мигранты выселены из помещений, предоставленных во временное пользование муниципалитетами, и размещены в специальных центрах в Вильнюсе, Кибартае, Медининкае, Рукле и Пабраде.

1 октября прошло третье совещание заместителей министров внутренних дел Литвы, Латвии, Польши и Эстонии по вопросам предотвращения нелегальной миграции с белорусской территории. «Политика ЕС в области миграции и предоставления убежища не должна оставлять места для злоупотреблений. Ни один недемократический режим не должен использовать правила ЕС о предоставлении убежища для оказания политического давления и шантажа Европейского союза», — заявил представитель Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Литва возводит на границе барьер из колючей проволоки концертина. Оборудовано 44 из 508 км.