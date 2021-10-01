Грузинские силовики задержали бывшего президента Михаила Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил утром 1 октября о прибытии в Батуми, несмотря на угрозы властей его задержать.

Источник: newsgeorgia.ge

О задержании политика сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передают «Новости Грузия» .

«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан и он переведен в пенитенциарное учреждение», — сказал он.

Гарибашвили не сообщил подробностей задержания, только отметил, что грузинские правоохранители провели операцию «на высшем уровне». По его словам, силовики располагали информацией о маршруте передвижения Саакашвили из Украины.

Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008-2013 годов. Почти шесть лет политик является гражданином Украины.