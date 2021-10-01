Верховный суд ликвидировал Союз белорусских писателей

Верховный суд на заседании 1 октября удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения «Союз белорусских писателей» (СБП), сообщает телеграм-канал творческой организации.

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Неделей ранее Верховный суд отклонил жалобу СБП на письменное предупреждение Минюста, вынесенное за несвоевременное предоставление документов в рамках внеплановой проверки деятельности, передает БелаПАН.

В середине июля СБП получил уведомление Минюста о «контрольных мероприятиях по изучению деятельности» организации. В письме был запрошен массив документов с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 пунктам, связанным с уставной деятельностью союза.

Все документы СБП должен был передать до 13 июля. В объединении отметили, что письмо, датированное 6 июля, поступило в почтовое отделение 9 июля, но реально к ним — как раз 13 июля.

В этих обстоятельствах объединение направило в Минюст запрос с просьбой о продлении срока для передачи документов до 15 июля. Однако 14 июля в офисе СБП прошел обыск — помещение опечатали, а технику и документы конфисковали.

В середине августа организация получила письмо Верховного суда, из которого следовало, что Минюст подал иск о ликвидации СБП.

Союз белорусских писателей считает себя наследником Союза писателей БССР, основанного в 1934 году, членами которого были всемирно известные Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Чорны, Петрусь Бровка, Иван Мележ, Владимир Короткевич, Алесь Адамович, Иван Шамякин, Янка Брыль, Василь Быков.

В 1991 году, после появления независимой Республики Беларусь, Союз писателей БССР сменил название на Союз писателей Беларуси. В 1996 году из-за изменений в законодательстве был вынужденно переименован в Союз белорусских писателей.

В 1997 году СБП лишили Дома литератора, а в 2006-м объединение насильственно выселили из занимаемого помещения. Еще раньше, в 2002 году, у СБП забрали литературно-общественные периодические издания, учредителем которых он являлся. В середине 2000-х из состава СБП выделилась группа литераторов, которые во главе с Николаем Чергинцом основали лояльный к государственной власти Союз писателей Беларуси.