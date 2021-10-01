МВД начинает операцию против оружия, которое хранится незаконно

С 4 по 8 октября в Беларуси пройдут специальные комплексные мероприятия «Арсенал». Их цель — предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия.

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Авторы сообщения в телеграм-канале «Милиция Минска» не уточнили, что именно будут делать в рамках комплексных мероприятий.

В МВД призвали «не оставаться безразличными к незаконному хранению оружия» и сообщать по телефону 102 о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатке. Также по этому номеру можно получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов.

Ранее в МВД сообщали, что добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, подчеркнули в министерстве.