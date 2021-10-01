МВД начинает операцию против оружия, которое хранится незаконно

/ Общество
Просмотров: 28

С 4 по 8 октября в Беларуси пройдут специальные комплексные мероприятия «Арсенал». Их цель — предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия.

Фото: pixabay.com

Авторы сообщения в телеграм-канале «Милиция Минска» не уточнили, что именно будут делать в рамках комплексных мероприятий.

В МВД призвали «не оставаться безразличными к незаконному хранению оружия» и сообщать по телефону 102 о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатке. Также по этому номеру можно получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов.

Ранее в МВД сообщали, что добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, подчеркнули в министерстве.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: оружие боеприпасы МВД

Другие материалы на эту тему:

Зачем МВД «перезарядило» постановление о нормах по оружию

Зачем МВД «перезарядило» постановление о нормах по оружию

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги