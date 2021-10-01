В Беларуси новый официальный суточный рекорд смертности от COVID-19 — 16 человек

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1993 пациента с COVID-19, выписано 1309 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По официальным данным, зафиксирован новый суточный рекорд смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, — 16.

30 сентября пресс-служба сообщила о 1.989 новых случаях коронавируса, 29 сентября — о 1993, 28-го — о 1955, 27-го — о 1946, 26-го — о 1974, 25-го — о 1987, 24-го — о 1994 (суточный рекорд), 23 сентября — о 1973.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 540 079 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 520 024 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 39 117 тестов на коронавирус (днем ранее — 36 760). Всего в стране проведено 8 538 447 тестов.

По информации Минздрава, более 2 млн 188 тыс. белорусских граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 635 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли 201,2 тыс. человек, в Витебской — 172,1 тыс., в Гомельской — 290,6 тыс., в Гродненской — 181,6 тыс., в Минской — 189,9 тыс., в Могилевской — 185,9 тыс. и в Минске — 363,8 тыс.

Более 49,9 тыс. сотрудников организаций завершили курс вакцинации.