В сентябре в Беларуси по протестным уголовным делам осудили более сотни человек

Правозащитники сообщают о 103 белорусах, осужденных в сентябре по уголовным делам, возбужденным за участие в протестах.

Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» ежемесячно фиксирует вынесение политически мотивированных приговоров гражданам за реализацию ими своих основных прав, чаще всего за выражение мнения и за участие в собраниях.

По данным мониторинга, за сентябрь текущего года количество политических заключенных в Беларуси возросло на 62 человека. На сегодня в стране политзаключенными признаны 715 человек.

Наблюдение за политически мотивированными уголовными делами зафиксировало осуждение в сентябре не менее 47 граждан, к которым применялось наказание в виде ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. «В сентябре по политически мотивированным уголовным делам, известным ПЦ "Весна", осуждено не менее 103 человек. Из них количество женщин составляет 21,36%, мужчин — 78,64%. Известно о не менее 2 гражданах, объявленных в розыск. Из общего числа осужденных по политически мотивированным уголовным делам 63,11% граждан осуждены по диффамационным статьям Уголовного кодекса (369, 367, 368, 370, 391)», — отмечается на сайте spring96.org.

Приговоры по протестным уголовным делам в сентябре выносили во всех регионах страны. Больше всего осужденных в Минске — 42 человека; в Гомельской области — 17 человек (Гомель, Гомельский район, Мозырь, Добруш, Петриков, Речица, Жлобин, Ельск); Брестской — 12 (Брест, Барановичи, Ляховичи, Кобрин, Пинск); Минской — 9 человек (Вилейка, Молодечно, Любань, Дзержинск, Березино, Несвиж, Минский район); Витебской — 8 (Витебск, Поставы, Орша, Лепель); Гродненской — 6 (Гродно, Волковыск, Лида, Сморгонь, Ивье), Могилевской — 9 человек (Могилев, Бобруйск, Чаусы).

Суммарно за сентябрь по известным «Весне» политически мотивированным уголовным делам суды вынесли 120 лет и 1,5 месяца лишения свободы для 32 человек; 35,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа для 16 человек; 97 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа для 47 человек; 5 месяцев ареста для 2 человек; 2 месяца общественных работ для 1 человека; 585 базовых величин штрафа для 5 человек; принудительные меры лечения от алкоголизма для 2 человек; лишение права занимать руководящие должности сроком на 5 лет в качестве дополнительного наказания для 1 человека.

Наказание, связанное с лишением свободы, по протестным уголовным делам белорусские суды применяли в сентябре в 31,07% случаев; ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение назначали в 15,53% случаев, без направления — в 45,63% случаев; арестами наказывали в 1,94% случаев. Штраф как основной вид наказания использовался в 4,85% случаев. Общественные работы в качестве наказания были назначены в 0,98% случаев.

«Таким образом, — подводят итоги правозащитники, — наказание по политически мотивированным уголовным делам, связанное с лишением свободы, ее ограничением, арестом, применялось в 94,17% случаев».

Отмечается, что значительная часть резонансных уголовных дел рассматривается в закрытом от общественности судебном заседании, что, по мнению «Весны», еще больше девальвирует доверие к белорусскому правосудию и итогам рассмотрения протестных дел.

В мониторинге также обращено внимание на заявления обвиняемых по протестным уголовным делам о давлении и жестоком обращении с момента задержания и в ходе предварительного следствия. Указывается, что такие показания «остаются без тщательной оценки со стороны судебной системы». «О запрещенных методах ведения предварительного расследования становится известно задолго до начала судебного разбирательства, однако эффективной защиты заявители не получают», — пишет «Весна».