Белоконев о гибели сотрудника КГБ: надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех

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Председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев, комментируя недавний инцидент с гибелью сотрдника КГБ, заявил, что «действовавших вне рамок закона» политических противников надо «мочить в сортире».

«Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все сделать по закону: по закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы не было повадно никому», — сказал Белоконев, чьи слова показали в эфире государственных телеканалов.

Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк погиб 28 сентября во время перестрелки в одной из квартир на улице Якубовского в Минске. Сегодня в клуб имени Дзержинского проститься с силовиком пришли официальные лица. Федосюк будет похоронен на минском Восточном кладбище.

 

 

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Сюжет: Гибель чекиста
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Тэги: убийство сотрудника КГБ власть-общество Персона: Олег Белоконев Дмитрий Федосюк

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