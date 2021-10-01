В Минске прошла церемония прощания с сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком

Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк погиб 28 сентября во время перестрелки в одной из квартир на улице Якубовского в Минске. Сегодня в клуб имени Дзержинского проститься с силовиком пришли официальные лица.

На церемонии прощания присутствовали глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, экс-глава Генштаба, председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев, председатель КГБ Иван Тертель, глава МЧС Вадим Синявский и другие.

Сергеенко принес венок от Александра Лукашенко, который сам на церемонию прощания не приехал.

Федосюк будет похоронен на Восточном кладбище столицы.