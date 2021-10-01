БХК намерен добиваться отмены решения о ликвидации организации как внутри страны, так и на международном уровне

Белорусский Хельсинкский комитет (БХК) намерен добиваться отмены «неправосудного решения» Верховного суда о ликвидации организации как внутри страны, так и на международном уровне, говорится в заявлении на сайте комитета.

Судья Валентина Кулик 30 сентября удовлетворила иск Министерства юстиции о ликвидации БХК. Согласно белорусскому законодательству, решение вступило в силу, оно не может быть обжаловано в апелляционном порядке, передает БелаПАН.

«Суд посчитал допустимыми доказательствами документы из уголовного дела, по которому еще не был вынесен приговор. Суд отказался приобщить к делу amicus curiae, подготовленные экспертами из Польши и Нидерландов. Также отметим, что истец — Министерство юстиции — не принял во внимание обращение крупнейших международных организаций с призывом отказаться от своего иска. Не было принято во внимание и письмо постоянного координатора ООН в Беларуси. Мы считаем данное решение абсолютно неправосудным и будем добиваться его отмены как внутри страны (через надзорную инстанцию), так и на международном уровне (в Комитете ООН по правам человека)», — говорится в заявлении правозащитной организации.

БХК отмечает, что решение о ликвидации принято «на фоне массовых и жестоких репрессий, организованных режимом против белорусских граждан, и, очевидно, является частью масштабной кампании по ликвидации организаций гражданского общества». «Мы не питали особых иллюзий по поводу итогов рассмотрения иска о ликвидации, предвзятый характер судебного разбирательства, необоснованные выводы суда лишь подтвердили отсутствие независимого и справедливого суда», — заявляют в организации.

По мнению руководства БХК, «кризис прав человека и законности, в котором оказалась Беларусь, делает работу правозащитников особенно востребованной, и решение суда о ликвидации БХК подтверждает это».

Также Белорусский Хельсинкский комитет заявляет о продолжении своей деятельности. «Наш более чем 25-летний опыт мониторингов и документирования нарушений прав человека, экспертиз в области прав человека, опыт правовой помощи жертвам нарушений прав человека, опыт продвижения подхода, основанного на правах человека, опыт по укреплению потенциала организаций гражданского общества сейчас необходим нашей стране», — говорится в заявлении.

БХК и далее будет помогать людям в защите нарушенных прав, проводить мониторинги и предоставлять экспертизу в области бизнеса и прав человека, продолжит работу с адвокатами и юридическим сообществом по продвижению и защите идеалов правового государства.

«В международной практике организация ценится не за наличие регистрации, а за ее деятельность и продвигаемые ценности. Поэтому мы и в дальнейшем будем профессионалами с четкой и выверенной позицией и продолжим работу по созданию общества, в котором права человека не будут являться пустым звуком», — отмечают в БХК.

РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» — старейшая правозащитная организация в Беларуси. Работает с 1995 года, среди основателей были Василь Быков, Светлана Алексиевич, Рыгор Бородулин, Радим Горецкий, Генадзь Буравкин. Волонтеры БХК наблюдали за выборами, защищали адвокатов, а также права белорусов на пенсии в связи с ловушкой страхового стажа, работали для отмены принудительного труда (декреты «о тунеядцах» и «о деревообработке», распределение выпускников), вносили предложения по совершенствованию законодательства. Так, с помощью БХК было закреплено право свидетеля иметь адвоката.