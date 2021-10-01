Двойное убийство в Минске. Лукашенко выступил в защиту силовиков и объяснил, почему они были без экипировки
На совещании по вопросам работы своей администрации Александр Лукашенко заявил, что знает об упреках в адрес силовиков, которые во время штурма минской квартиры были без средств спецзащиты и бронежилетов «в нарушение всех норм проведения боевой операции».
«Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю (председатель КГБ Иван Тертель. — БелаПАН), когда мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива», — сообщил Лукашенко, видеофрагмент выступления которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
По его словам, бойцы ответили, что при виде их в полной экипировке «люди волнуются и плохо воспринимают». Поэтому проверки проводились в гражданской одежде. «Да, милиция присутствовала, в форме несколько человек или участковый. Лишних людей там не было, чтобы не напрягать общество. Это они так рассуждают», — отметил Лукашенко.
«Что на это сказать? Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться», — добавил Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что «это не была операция». «Ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что в этот день «было задержано немало людей, и они дают показания». «Мы сейчас их всех вам покажем, они клеятся и бирку написали: «Рабочы рух». Вот этих «рухавікоў» мы начали показывать, и мы будем всех их вам выкладывать, чтобы вы поняли, што гэта за «Рабочы рух», что это за «Рабочее движение», — сказал он.
Лукашенко также заявил, что видео, которое записывали хозяева квартиры, в режиме реального времени транслировалось «в Польшу, Америку».
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.
Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.
Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Генпрокуратура сообщила, что
«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.
Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.