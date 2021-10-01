Двойное убийство в Минске. Лукашенко выступил в защиту силовиков и объяснил, почему они были без экипировки

На совещании по вопросам работы своей администрации Александр Лукашенко заявил, что знает об упреках в адрес силовиков, которые во время штурма минской квартиры были без средств спецзащиты и бронежилетов «в нарушение всех норм проведения боевой операции».

«Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю (председатель КГБ Иван Тертель. — БелаПАН), когда мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива», — сообщил Лукашенко, видеофрагмент выступления которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

По его словам, бойцы ответили, что при виде их в полной экипировке «люди волнуются и плохо воспринимают». Поэтому проверки проводились в гражданской одежде. «Да, милиция присутствовала, в форме несколько человек или участковый. Лишних людей там не было, чтобы не напрягать общество. Это они так рассуждают», — отметил Лукашенко.

«Что на это сказать? Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться», — добавил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что «это не была операция». «Ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в этот день «было задержано немало людей, и они дают показания». «Мы сейчас их всех вам покажем, они клеятся и бирку написали: «Рабочы рух». Вот этих «рухавікоў» мы начали показывать, и мы будем всех их вам выкладывать, чтобы вы поняли, што гэта за «Рабочы рух», что это за «Рабочее движение», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что видео, которое записывали хозяева квартиры, в режиме реального времени транслировалось «в Польшу, Америку».

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении.

Ответным огнем стрелявший был уничтожен, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Генпрокуратура сообщила, что провела проверку по факту применения сотрудниками КГБ огнестрельного оружия, повлекшего смерть мужчины.

«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.

Также государственные СМИ обнародовали видеозапись перестрелки, снятую снаружи квартиры, силовиками во время взлома двери и после проникновения в квартиру, и внутри — по данным СК, ее организовал сам стрелявший. Кроме того, известно, что съемку на мобильный телефон вела жена стрелявшего, которая также находилась в квартире, однако это видео не было опубликовано. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.