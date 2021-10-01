ГПК: в Польше действует сеть организаторов незаконной миграции

На территории Польши действует сеть организаторов незаконной миграции, утверждает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Фото ГПК

Польша, отметили в ведомстве, «не скрывает, что именно с ее территории оказывается содействие нелегальной миграции». По официальной статистике польской погранслужбы, «только за последний месяц на польской территории задержано почти 100 пособников, которые оказывали содействие в пересечении польской границы, а также обеспечивали следование беженцев в страны ЕС».

«Кроме того, незаконное вытеснение иностранцев в Беларусь обеспечивают и представители Пограничной стражи, — утверждают в Госпогранкомитете. — Пользуясь служебным положением и введением чрезвычайного положения в приграничных районах, польские силовики поднимают заборы, насильственно вытесняют и просто выбрасывают людей без сознания на белорусскую территорию. В целях сокрытия своих незаконных действий от общественности Польша не допускает на линию границы ни журналистов, ни правозащитников, ни даже представителей Европейского пограничного агентства Фронтекс».

«Таким образом, статистика Пограничной стражи Польши о многочисленных задержаниях пособников на территории страны, а также фото- и видеоматериалы Госпогранкомитета Беларуси относительно незаконных действий польских пограничников в части пособничества незаконного пересечения белорусской границы свидетельствуют о существовании сети организаторов незаконной миграции на польской территории», — считают в ведомстве.

По данным Пограничной службы Польши, 30 сентября второй раз за неделю был установлен абсолютный суточный рекорд попыток нелегально попасть в страну с белорусской территории — 529 (прежний был 28 сентября — 473). Задержали 18 граждан Ирака. Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы задержали двух граждан Украины, гражданина Ливана и гражданина Польши.

Всего в сентябре было предпринято 7.535 попыток нелегально попасть в Польшу со стороны Беларуси.