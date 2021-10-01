626 нелегалов не впустили за минувшие сутки в страны ЕС со стороны Беларуси

В последний день сентября в страны Европейского союза не впустили 626 мигрантов, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Фото носит иллюстративный характер

По данным Пограничной стражи Польши, 30 сентября второй раз за неделю был установлен абсолютный суточный рекорд попыток нелегально попасть в страну с белорусской территории — 529 (прежний был 28 сентября — 473). Задержали 18 граждан Ирака. Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы задержали двух граждан Украины, гражданина Ливана и гражданина Польши.

Всего в сентябре, согласно информации погранслужбы, было предпринято 7.535 попыток нелегально попасть в Польшу со стороны Беларуси.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили 93 мигрантов с белорусской территории — рекордное для сентября количество. Задержанных нет. Попытки нелегального пересечения границы фиксировались в Швенчёнском, Шальчининкском и Лаздияйском районах.

С 2 августа, когда было принято решение разворачивать нелегалов, в Беларусь вернули 3.060 мигрантов.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии сообщил, что 30 сентября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 22 иностранцами.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.444 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

На встрече с представителями силового блока 27 сентября Александр Лукашенко назвал положение на границе с ЕС гуманитарным кризисом, а ситуацию в сопредельных государствах — неблагоприятной для Беларуси. Он также заявил, что «руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью».

«Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса, — сказал Лукашенко. — Более того, своими обвинениями (твердят они с самых высоких трибун) решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной ассамблее ООН. <...> Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза».

Лукашенко в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их «чепухой». По его словам, страны Запада сами виноваты в возникшем миграционном кризисе: «Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там. И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в ЕС народа. Валом идут. И это все организовано соответствующими людьми».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: