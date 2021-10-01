В Минске «заминировали» нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки

Столичная милиция проверяет сообщения о минировании нескольких учреждений образования и Национальной библиотеки.

«Сегодня в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах», — сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Отмечается, что на места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.

В соцсетях появились фото с сообщениями об эвакуации людей, в частности из Белорусского государственного университета и Белорусского государственного аграрного технического университета.

За первое полугодие текущего года в милицию поступило более 70 сообщений о минировании зданий. Ни один факт не подтвердился.