На выходных в Беларуси будет повышенный курс доллара

Завершились первые в октябре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Основные иностранные валюты свои позиции завершили на следующих позициях:

доллар — 2,515 белорусского рубля (+0,0014 пункта);

евро — 2,9142 (-0,0062 пункта);

российский рубль — 3,4532 белорусского рубля за 100 российских (-0,009 пункта).

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