На выходных в Беларуси будет повышенный курс доллара
Завершились первые в октябре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Основные иностранные валюты свои позиции завершили на следующих позициях:
доллар — 2,515 белорусского рубля (+0,0014 пункта);
евро — 2,9142 (-0,0062 пункта);
российский рубль — 3,4532 белорусского рубля за 100 российских (-0,009 пункта).
Читайте также:
Цены на газ пробили психологическую отметку в 1000 долларов За 20 лет, прошедших с президентских выборов-2001, доллар вырос в 17 раз Эксперты: Беларусь может оказаться в экономической депрессии