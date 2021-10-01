В Кремле жестко ответили на блокировку в Беларуси сайта «Комсомолки»

В Кремле считают «нарушением свободы слова» решение белорусских властей заблокировать сайт «Комсомольской правды в Белоруссии».

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Так, передает kp.ru , пресс-секретарь президента РФ Дмитрийя Песков заявил, что российские власти категорически не согласны с действиями белорусской стороны: «Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси».

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