Верховный суд ликвидировал БХК, организация намерена продолжить работу

Верховный суд 30 сентября ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), сообщил БелаПАН председатель правозащитной организации Олег Гулак.

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По его словам, БХК намерен продолжать работу без госрегистрации. «Только вперед», — сказал Гулак.

В начале сентября Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы правозащитной организации на письменное предупреждение Министерства юстиции о якобы допущенном БХК нарушении. Для Белорусского Хельсинкского комитета это второе предупреждение за год, что является основанием для закрытия организации.

Как отмечал БХК в своем телеграм-канале, единственным основанием для вынесения ему письменного предупреждения стало непредставление части запрошенных Минюстом документов до 16 июля. При этом, подчеркивала правозащитная организация, в офисе БХК 14 июля был проведен обыск, офис — опечатан. «Запрошенные документы находились в опечатанном офисе, их непредставление было обусловлено исключительно объективными обстоятельствами, не зависящими от правозащитников», — говорилось в сообщении.

Крупнейшие международные правозащитные организации, в числе которых Amnesty International, Международная федерация прав человека (FIDH), Front Line Defenders и другие, а также совет Московской Хельсинкской группы в сентябре обратились к Минюсту Беларуси с призывом отозвать иск о ликвидации БХК, чтобы «не допустить прекращения важной работы в интересах защиты прав всех людей в Беларуси».

БХК считает решение Верховного суда «очевидно неправосудным».

Как отмечают в РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», волонтеры организации наблюдали за выборами, защищали адвокатов, а также права белорусов на пенсии в связи с ловушкой страхового стажа, работали для отмены принудительного труда (декреты «о тунеядцах»и о деревообработке, распределение выпускников), вносили предложения, направленные на совершенствование законодательства. Так, с помощью БХК было закреплено право свидетеля иметь адвоката.

По информации белорусских правозащитников, власти продолжают ликвидировать организации гражданского общества. 30 июля Александр Лукашенко заявил о 185 неправительственных «деструктивных структурах, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений».

В настоящее время известно более чем о 130 ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации НГО. Под репрессии попали международное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, благотворительный фонд «Имена», Союз белорусских писателей, объединение «Гендерные перспективы» и десятки других.