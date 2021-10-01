Верховный суд ликвидировал БХК, организация намерена продолжить работу
Верховный суд 30 сентября ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), сообщил БелаПАН председатель правозащитной организации Олег Гулак.
По его словам, БХК намерен продолжать работу без госрегистрации. «Только вперед», — сказал Гулак.
В начале сентября Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы правозащитной организации на письменное предупреждение Министерства юстиции о якобы допущенном БХК нарушении. Для Белорусского Хельсинкского комитета это второе предупреждение за год, что является основанием для закрытия организации.
Как отмечал БХК в своем телеграм-канале, единственным основанием для вынесения ему письменного предупреждения стало непредставление части запрошенных Минюстом документов до 16 июля. При этом, подчеркивала правозащитная организация, в офисе БХК 14 июля был проведен обыск, офис — опечатан. «Запрошенные документы находились в опечатанном офисе, их непредставление было обусловлено исключительно объективными обстоятельствами, не зависящими от правозащитников», — говорилось в сообщении.
Крупнейшие международные правозащитные организации, в числе которых Amnesty International, Международная федерация прав человека (FIDH), Front Line Defenders и другие, а также совет Московской Хельсинкской группы в сентябре обратились к Минюсту Беларуси с призывом отозвать иск о ликвидации БХК, чтобы «не допустить прекращения важной работы в интересах защиты прав всех людей в Беларуси».
БХК считает решение Верховного суда «очевидно неправосудным».
Как отмечают в РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», волонтеры организации наблюдали за выборами, защищали адвокатов, а также права белорусов на пенсии в связи с ловушкой страхового стажа, работали для отмены принудительного труда (декреты «о тунеядцах»и о деревообработке, распределение выпускников), вносили предложения, направленные на совершенствование законодательства. Так, с помощью БХК было закреплено право свидетеля иметь адвоката.
По информации белорусских правозащитников, власти продолжают ликвидировать организации гражданского общества. 30 июля Александр Лукашенко заявил о 185 неправительственных «деструктивных структурах, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений».
В настоящее время известно более чем о 130 ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации НГО. Под репрессии попали международное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, благотворительный фонд «Имена», Союз белорусских писателей, объединение «Гендерные перспективы» и десятки других.