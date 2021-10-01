Правозащитникам известны фамилии более 80 человек, задержанных 29-30 сентября

На 11 часов 1 октября правозащитникам было известно о задержании 29—30 сентября более 80 человек.

Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» опубликовал на своем сайте 83 фамилии.

Большинство задержаний, по данным правозащитников, связаны с комментариями, касавшимися гибели сотрудника КГБ и минчанина Андрея Зельцера во время перестрелки в столичной квартире 28 сентября.

На совещании во Дворце независимости 1 октября Александр Лукашенко сделал заявление о «тех, кто пытается очернить память офицера КГБ». «Окрестино свободно. Правильно Сергеенко (глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко. — БелаПАН.) сказал: не надо убирать, поздно, все аккаунты у нас на руках, мы видим, кто чего стоит. И если мерзавцы типа Цепкало думают, что мы их не достанем, они ошибаются. Мы не простим гибель этого парня», — привел слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

29 сентября провластные телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что силовые структуры составляют базу людей, которые «хайповались на теме гибели сотрудника КГБ», смертельно раненного во время перестрелки в минской квартире, где также погиб один гражданский. Сообщалось, что на эту работу «мобилизованы все силы всех ведомств» и что удалять ранее опубликованные комментарии «уже бесполезно». Также публиковались призывы присылать скриншоты «оскорбительных высказываний по теме гибели сотрудника КГБ» в соцсетях и ссылки на них.

Глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко заявил в государственных СМИ, что будут найдены «все, кто увидел в преступнике (стрелявшем в сотрудника КГБ. — БелаПАН.) сакральную жертву».

Вечером 29 сентября в провластных телеграм-каналах начали появляться видеозаписи, на которых люди дают признательные показания и извиняются за публикацию комментариев о погибшем сотруднике КГБ.

За публикацию интервью с одноклассницей Андрея Зельцера, который, по неофициальной информации, застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным выстрелом, Министерство информации заблокировало сайт газеты «Комсомольская правда» в Беларуси». В интервью женщина положительно охарактеризовала Зельцера и сказала, что «он всегда был за правду».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего претендента на пост президента и экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало за его комментарий о перестрелке. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси; наказание — от двух до семи лет лишения свободы). Цепкало находится за границей.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели сотрудника. По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорилось в сообщении. Ответным огнем стрелявший уничтожен, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).