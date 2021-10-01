Мишустин поручил своему помощнику провести переговоры об имплементации союзных программ РФ и Беларуси

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 1 октября поручил своему помощнику Игорю Артемьеву подключиться к работе по реализации союзных программ России и Беларуси. Речь идет об организации взаимодействия между российскими министерствами и переговорах с белорусской стороной, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Вы знаете, что совсем недавно по поручению президента мы подготовили целый пакет интеграционных документов, которые мы одобрили на заседании Совета министров Союзного государства 10 сентября. Среди них 28 союзных программ. Эти договоренности охватывают все основные направления взаимодействия: макроэкономическая политика, промышленно-аграрная политика и целый ряд других отраслей, в которых мы вместе с нашими партнёрами активно работаем. И что очень важно — это и общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграция систем прослеживаемости, маркировки. Вам очень хорошо знакомы эти направления, вы много лет руководили Федеральной антимонопольной службой. Там есть очень много пересечений с вашей прежней работой», — сказал Мишустин.

По его словам, важно взаимодействие российских министерств и ведомств по вопросам интеграционных процессов и реализации союзных программ. «Необходимо провести переговоры с нашими коллегами в Белоруссии. Меня проинформировал председатель правительства Белоруссии Роман Александрович Головченко, что готов с вами и с коллегами встретиться, чтобы обсудить уже имплементацию всех союзных программ и взаимную повестку дня», — дополнил Мишустин.

Он подчеркнул, что «сделать предстоит немало». «Хорошо, что сегодня пакет документов по российско-белорусской интеграции уже направлен на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства. Наши президенты в ближайшее время будут его утверждать. И я попрошу вас информировать и меня, и коллег по правительству об этой работе — буквально в онлайн-режиме», — подытожил глава правительства РФ.

9 сентября по итогам переговоров в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о согласовании 28 союзных программ.

Вопросы Союзного государства были обсуждены 24 сентября на заседании Совета безопасности России под председательством Путина.

«Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», — сказал Путин во вступительном слове. После этого члены Совбеза продолжили работу в закрытом режиме, сообщила пресс-служба Кремля.