Польша продлила действие ЧП на границе с Беларусью на два месяца

Сейм Польши вечером 30 сентября согласился продлить действие чрезвычайного положения на 60 дней в приграничных районах с Беларусью, в части Подляского и Люблинского воеводств, на фоне миграционного кризиса.

Как сообщается на странице сейма в «Твиттере», за продление действия чрезвычайного положения проголосовали 237 депутатов, 179 высказались против, 31 воздержался.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох ранее охарактеризовал текущую ситуацию как «постоянную угрозу гражданам и общественному порядку в приграничных районах». По его словам, «миграционное давление на границе усиливается», также отмечается «опасное провокационное поведение представителей белорусских ведомств в отношении польских солдат и офицеров».

Как сообщалось, 31 августа правительство Польши обратилось к президенту Анджею Дуде с запросом о введении 30-дневного чрезвычайного положения в отдельных районах Люблинского и Подляского воеводств. 2 сентября глава польского государства принял соответствующее решение «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь».

Чрезвычайное положение и сопутствующие ему ограничения коснулись 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 населенных пунктов Люблинского воеводства.

Следует отметить, что из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью, также ввела Латвия. Литва по этой же причине ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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