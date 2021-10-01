Доллар растет на первых октябрьских торгах на БВФБ

/ Экономика
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Октябрь на Белорусской валютно-фондовой бирже начался с роста американской валюты.

Фото pexels.com

По данным на 10:15, три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • доллар — 2,5155 белорусского рубля (+0,0019 пункта);
  • евро — 2,919 белорусского рубля (-0,0014 пункта);
  • российский рубль — 3,4542 белорусского рубля за 100 российских (−0,008 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

В январе—сентябре 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,74% (с 2,5789 до 2,5083).

 

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Тэги: курсы валют

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