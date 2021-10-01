Лукашенко оценил роль Си Цзиньпина в белорусско-китайских отношениях

Александр Лукашенко считает, что Китай «поистине великих достижений в настоящее время выходит на качественно новый этап своего развития».

Тем самым, по его мнению, Пекин доказал, что «связывает жизнь и интересы своего народа с гармоничным развитием всех людей».

«Благодаря Вашему личному вниманию двусторонние отношения наших стран развиваются в конструктивном и стабильном русле не только на межгосударственном, но и на региональном уровне. Мне приятно отметить начало Года регионов Беларуси и Китая — еще одной нашей совместной договоренности», — подчеркнул он.

Лукашенко, как передает его пресс-служба, обратил внимание, что совместный уникальный индустриальный парк «Великий камень» постоянно прирастает новыми высокотехнологичными предприятиями и резидентами. Успешно реализуется инвестиционный проект нового поколения — «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла».

«В непростое время Минск и Пекин продолжают эффективное взаимодействие в борьбе с пандемией и ее последствиями. Белорусский народ благодарен китайским друзьям за предоставление вакцины против COVID-19», — отметил правитель.

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