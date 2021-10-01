Антициклон накрыл республику

Сегодня погоду на территории страны будет в основном формировать антициклон с центром над европейской территорией России (лишь по западу страны скажется влияние фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь в западных районах республики пройдут дожди).

Утром сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

Брест +14..+16° C ;

; Витебск +12..+14° C ;

; Гомель +13..+15° C ;

; Гродно +13..+15° C ;

; Могилев +13..+15° C ;

; Минск +12..+14° C .