Антициклон накрыл республику
Сегодня погоду на территории страны будет в основном формировать антициклон с центром над европейской территорией России (лишь по западу страны скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь в западных районах республики пройдут дожди).
Утром сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +14..+16°C;
- Витебск +12..+14°C;
- Гомель +13..+15°C;
- Гродно +13..+15°C;
- Могилев +13..+15°C;
- Минск +12..+14°C.