Антициклон накрыл республику

/ Общество
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Сегодня погоду на территории страны будет в основном формировать антициклон с центром над европейской территорией России (лишь по западу страны скажется влияние фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь в западных районах республики пройдут дожди).

Утром сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +14..+16°C;
  • Витебск +12..+14°C;
  • Гомель +13..+15°C;
  • Гродно +13..+15°C;
  • Могилев +13..+15°C;
  • Минск +12..+14°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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