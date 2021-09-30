Нацбанк: в Беларуси сократилось количество поддельных денег

Национальный банк отмечает сокращение количества поддельных денег в Беларуси.

Согласно данным регулятора, по итогам первых трех месяцев 2021 года банковскими работниками было выявлено 167 поддельных денежных знаков, из которых 166 — банкноты и одна монета.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары и российские рубли — 56,9 и 37,1% соответственно. Доля поддельных евро составила 5,4%, белорусских рублей — 0,6%.

По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 9,7%.

Количество выявленных поддельных долларов увеличилось на 13,1%. Уменьшилось на 19,5% количество выявленных поддельных российских рублей, на 47,1% — евро. Количество поддельных белорусских рублей уменьшилось в абсолютном выражении на пять.

В Минске выявлено 38,9% всех поддельных денежных знаков, в областях страны — в пределах 6—18%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 22 населенных пунктах.

Среди поддельных долларов преобладали банкноты номиналом 100 и 50 долларов — 58,9 и 38,9% от количества поддельных долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов уменьшилось на 21,1%, 50 долларов — увеличилось более чем в семь раз. Выявлены два случая подделок банкнот в 20 долларов.

Всю совокупность номиналов поддельных российских рублей, как и в 2020 году, составили крупные номиналы — 5.000, 2.000 и 1.000. Основная доля по-прежнему пришлась на банкноты номиналом 5.000 рублей — 85,5%.

В первом квартале текущего года банковские работники выявляли поддельные банкноты евро всех номиналов, кроме 10 и 5 евро. Поддельной также оказалась монета в 2 евро. Количество выявленных евро по номиналам составило: каждого из номиналов 500, 100 и 50 евро — 22,2% от выявленных евро, каждого из номиналов 200, 20 и 2 евро — 11,1%. Банкноты новой серии «Европа» составили 25% от общего количества изъятых евро.

Поддельные белорусские рубли образца 2000 года не выявлены. Всю совокупность номиналов банкнот поддельных белорусских рублей образца 2009 года составила одна банкнота в 10 рублей. Она изготовлена без имитации элементов защиты.

«Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 78% поддельных долларов (в основном офсетная печать) и 75% поддельных евро (все офсетная печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии — принтерные устройства (в основном струйная печать — доллары, евро, российские и белорусские рубли, а также электрофотография — доллары и одна банкнота российских рублей)», — сообщил Нацбанк.

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