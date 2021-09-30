За девять месяцев официальный курс доллара снизился — четвертый показатель на территории экс-СССР

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В январе—сентябре 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,74% (с 2,5789 до 2,5083). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 30 сентября 2021-го.

На первой позиции Армения, где доллар подешевел на 7,35% (с 522,59 до 484,20 драма), на второй — Украина — на 6,01% (с 28,2746 до 26,576 гривны), на третьей — Грузия — на 4,69% (с 3,2766 до 3,1228 лари).

На пятом месте Россия — там курс снизился на 1,51% (с 73,8757 до 72,7608 рубля).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

В остальных странах на территории бывшего СССР американская валюта подорожала: в Таджикистане — на 0,08% (с 11,3 до 11,3095 сомони); Казахстане — на 1,18% (с 420,71 до 425,67 тенге); Узбекистане — на 2,05% (с 10.476,92 до 10.691,91 сума); Кыргызстане — на 2,59% (с 82,6498 до 84,7907 сома); Молдове — на 2,60% (с 17,2146 до 17,6627 лея); Латвии, Литве и Эстонии — на 5,98% (с 0,8149 до 0,8636 евро).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе—сентябре не изменился (16,1 рубля).

В сентябре доллар в Беларуси подорожал на 0,06% — седьмой показатель после Латвии, Литвы, Эстонии (+2,20%), Узбекистана (+0,36%), Грузии (+0,19%) и Кыргызстана (+0,11%). Не изменились курсы в Азербайджане и Туркменистане, снизились — в Казахстане (-0,02%), Таджикистане (-0,15%), Молдове (-0,21%), Украине (-1,06%), России (-1,11%) и Армении (-1,81%).

В январе—сентябре 2020 года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 25,51% — второе место на территории бывшего СССР, за год — на 22,59% (первое).

В 2019 году отмечалось ослабление доллара к белорусскому рублю на 2,60% (третье место). По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%).

 

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Тэги: курсы валют

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