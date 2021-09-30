Оператор «МТС» переносит изменение стоимости основных услуг на 1 ноября

Оператор «МТС» проинформировал абонентов о переносе даты повышения тарифов на основные услуги сотовой связи для физических и юридических лиц — с 1 октября на 1 ноября 2021 года.

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Как сообщается на сайте компании, «перенесено изменение стоимости абонентской платы по тарифным планам сотовой связи, голосовых вызовов, мобильной передачи данных и пр. для физических и юридических лиц».

«Запланированные изменения в рамках остальных услуг будут действовать в соответствии с ранее объявленным сроком», — говорится в сообщении.

Ранее «МТС» анонсировал повышение тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги сотовой связи в среднем на 4% к уровню текущих тарифов с 1 октября. Изменения коснутся абонентской платы, стоимости мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и других услуг.

«Изменения стоимости обусловлены рядом факторов: постоянная поддержка и развитие инфраструктуры сети, в том числе по расширению емкости 4G, внедрение новых технологических решений. Это позволит улучшить качество связи и предоставит равный доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам клиентам по все стране, в том числе в пригородах и удаленных деревнях», — пояснил оператор.

Накануне телеком-провайдер А1 и госоператор «Белтелеком» также сообщили о переносе анонсированного ранее повышения тарифов на ряд услуг связи для физических и юридических лиц: изменения вступят в силу не 1 октября, как планировалось, а 1 ноября.