ПАСЕ предлагает создать постоянную группу или орган по ситуации в Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предлагает создать в рамках Совета Европы постоянную группу или орган по ситуации с правами человека в Беларуси, одной из задач которого будет мониторинг положения мигрантов, беженцев и просителей убежища из Беларуси. Об этом говорится в резолюции, которую 30 сентября приняла ПАСЕ в ходе осенней сессии.

Ассамблея обеспокоена «гибридными атаками белорусских властей» с использованием мигрантов, что приводит к усилению миграционного кризиса на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей. По мнению членов ПАСЕ, ситуация тревожит еще и потому, что была организована белорусскими властями в ответ на санкции, которые ЕС ввел в отношении официального Минска за грубые нарушения прав человека в стране. ПАСЕ осуждает любое использование мигрантов в политических целях.

Авторы резолюции отмечают, что созданы значительные проблемы для Латвии, Литвы и Польши, так как увеличилась нагрузка на них по приему мигрантов и беженцев.

При этом ПАСЕ подтверждает обязательства всех государств — членов Совета Европы по соблюдению прав человека и гуманитарных принципов, а также права на получение убежища. «Государствам-членам следует обеспечить необходимую гуманитарную помощь людям, нуждающимся в защите, уделяя особое внимание положению уязвимых групп, включая семьи с маленькими детьми, несопровождаемых и разлученных [с родителями] детей и людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями», — говорится в резолюции.

В ассамблее считают, что эффективное управление границами государствами — членами Совета Европы должно сопровождаться адекватным реагированием на права лиц, ищущих убежища. Управление границами должно полностью соответствовать европейскому и международному праву, и в частности Европейской конвенции о правах человека и Конвенции о статусе беженцев.

«ПАСЕ осуждает растущую тенденцию к ограничению права на убежище лиц, незаконно пересекающих границу, и любую практику государств-членов, связанную с выдворением мигрантов и лиц, ищущих убежища, в третьи страны, где потребности в международной защите не могут быть гарантированы. ПАСЕ напоминает об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрещении коллективной высылки иностранцев», — подчеркивается в резолюции.

Ассамблея считает, что Евросоюз и его учреждения должны внимательно следить за ситуацией на границе и действиями его государств-членов, которые могут привести к нарушениям прав человека мигрантов и лиц, ищущих убежища.

ПАСЕ также «крайне обеспокоена тем, что ситуация на восточной границе Евросоюза спровоцировала новую волну антимигрантской риторики, в результате чего страны были вынуждены строить новые заборы в Европе, чтобы помешать соседнему авторитарному режиму использовать мигрантов, лиц, ищущих убежища, и беженцев в своих политических целях».

«Ситуация на восточной границе ЕС показала, что директива Евросоюза о временной защите должна быть реанимирована, чтобы ее можно было использовать в исключительных ситуациях, когда наблюдается массовый приток мигрантов, лиц, ищущих убежища, и беженцев. Также важно разработать комплексный алгоритм оценки миграционных рисков, позволяющий разработать эффективные стратегии реагирования», — говорится в резолюции.

ПАСЕ призвала правительства государств — членов Совета Европы поддержать Латвию, Литву и Польшу через оказание срочной финансовой и технической помощи для обеспечения необходимой защиты мигрантов, их приема, размещения, идентификации на время, пока их заявления о предоставлении убежища рассматривают.

Ассамблея призывает власти Беларуси прекратить использование мигрантов в политических целях и «прекратить облегчать поездки в Беларусь граждан третьих стран под ложным предлогом туризма».

ПАСЕ также обращается к белорусским властям с призывам «взять на себя полную ответственность в соответствии с международным правом за граждан третьих стран, находящихся на территории Беларуси, особенно тех, кто находится в уязвимом положении, и воздерживаться от незаконных действий, таких как изъятие их проездных документов или насильственное перемещение их к границе».

Кроме того, ПАСЕ призывает Минск сотрудничать с Латвией, Литвой и Польшей, Европейским союзом для решения текущих проблем, связанных с незаконными миграционными потоками.

Власти Латвии, Литвы и Польши ПАСЕ призывает дать доступ к процедурам предоставления убежища всем лицам, ищущим международной защиты, и воздержаться от возвращения их в Беларусь.