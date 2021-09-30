Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN

Александр Лукашенко 30 сентября дал интервью американской телекомпании CNN.

Как сообщает его пресс-служба, о возможности такого интервью Лукашенко заявил еще 9 августа на встрече с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа «Большой разговор с президентом», на которой присутствовала и сотрудник CNN. Она предложила ответить на вопросы телекомпании.

«Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, — ответил на это предложение Лукашенко. — Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем».

Интервьюером выступил старший международный обозреватель CNN в России глава корпункта Мэтью Чанс.

Лукашенко рассказал о миграционной проблематике, высказался о сбежавших из Беларуси «революционерах», прокомментировал ситуацию с посадкой в минском аэропорту самолета Ryanair, рассказал о подходах страны в борьбе с пандемией COVID-19. В интервью также поднималась тематика белорусско-российских отношений.

«У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев. — прим. пресс-службы) на границу с Польшей? Нет и быть не может», — подчеркнул Лукашенко.

В ответ Чанс сказал: «Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?»

«Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность», — заявил Лукашенко.

«Сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки, — так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы», — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь не объявляла чрезвычайное положение, как это сделала польская сторона на границе, приглашает журналистов приехать на границу и объективно разобраться в ситуации. «Милости просим. Мы приглашали туда, они встречались с этими беглыми людьми», — сказал он.

Белорусская сторона также предлагала застрявшим на границе беженцам побыть в Беларуси, особенно с учетом надвигающихся морозов. «Мы их просим: «Вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте в Беларуси». — «Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище, мы ждем», — сказал Лукашенко. — Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. При чем здесь белорусы?»

«Вы недавно публично позвали афганцев и попросили центральноазиатские страны (бывшего СССР) и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили. И европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили?» — спросил Лукашенко.

«Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам», — подчеркнул Лукашенко.

Он также в очередной раз высказался о сохранении независимости Беларуси при развитии сотрудничества с Россией.

«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, — сказал Лукашенко. — Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. — прим. пресс-службы) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят».

Лукашенко обратил внимание, что если говорить по существу, то Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России: «У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим».

«Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца», — дополнил он.