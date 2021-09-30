Дефицит республиканского бюджета за месяц увеличился на 0,3 млрд рублей

Республиканский бюджет в январе—августе 2021 года исполнен с дефицитом в 0,8 млрд рублей, что на 0,3 млрд рублей больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Доходы республиканского бюджета составили 17,8 млрд рублей, или 74,2% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 9,9 млрд рублей, или 70,9%, налога на прибыль — 2,9 млрд, или 84,7%, акцизов — 2,3 млрд, или 69,1%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,2 млрд рублей, или 80,5%.

На 1 сентября 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 203,4 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь—август текущего года составили 38,8 млрд рублей, или 63,5% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 7,5 млрд рублей (57,6%), на финансирование национальной экономики — 4,2 млрд (62,3%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) — 13,6 млрд (66,1%).

Расходы республиканского бюджета составили 18,6 млрд рублей, или 61,8% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,64 млрд рублей, или 66,1% утвержденного годового плана. Расходы фонда — 12,39 млрд рублей, или 65,9%. Таким образом, профицит бюджета ФСЗН составил 0,25 млрд рублей.

Следует отметить, что изначально республиканский бюджет на 2021 год был сформирован с дефицитом в 4 млрд рублей, однако в первые месяцы года Минфин уточнил его размер в сторону увеличения. Сейчас размер прогнозируемого превышения расходов над доходами оценивается в 6 млрд рублей.

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